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Letonya'da kazanan Rusya yanlısı 'Uyum Partisi' oldu

Avrupa Birliği ülkesi Letonya'da yapılan parlamento seçimlerinde kazanan Rusya yanlısı Uyum Partisi oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 23:58
Letonya'da kazanan Rusya yanlısı 'Uyum Partisi' oldu

Avrupa Birliği (AB) ve Nato üyesi olan Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'da bugün yapılan parlamento seçimlerini, ilk sonuçlara göre Rusya yanlısı Uyum Partisi kazandı.

Ülke nüfusunun dörtte birini Rusların oluşturduğu Letonya'da, Rusya yanlısı Uyum Partisi oyların yüzde 19,8'ini alarak birinci oldu.

Seçimlerde, KPV LV Partisi (Devletin Sahibi Kim?) oyların 14,3'ünü alarak ikinci, Yeni Muhafazakar Parti ise yüzde 13,6 oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı.

16 partinin yarıştığı seçimlerde, mevcut sağ koalisyonun ortaklarından Ulusal İttifak oyların yüzde 12'sini alarak dördüncü olurken, AB ve NATO yanlısı Letonya için Kalkınma Partisi yüzde 11 oy oranı ile beşinci olabildi.

Uyum Partisi lideri ve başkent Riga Belediye Başkanı Nils Usakovs, yaptığı açıklamada bu sefer hükümette yer almayı ümit ettiklerini söyledi.

Koalisyon kurulabilir

Sonuçlara göre tek başına iktidar olabilmek için yeterli oyu alamayan Uyum Partisi'nin, hükümeti kurabilmek için koalisyon kurması gerekiyor.

Daha önceki seçimlerde koalisyon kuramadığı için hükümete giremeyen Uyum Partisi'nin KPV LV ile koalisyon kurabileceği belirtiliyor.

Uyum Partisi ile KPV LV'nin ortak hareket etmesi durumunda 100 üyesi bulunan mecliste 55 sandalyeyle hükümet kurabiliyor.

Rus azınlığı temsil eden Uyum Partisi'nin parlamento seçimlerinin kazanmasında, ülkedeki Rus azınlığın seçimlere yoğun katılım göstermesinin rol oynadığı ifade ediliyor.

Uyum Partisi daha önceki seçimleri oyların yüzde 23,3'ünü alarak kazanmış ancak koalisyon teklifi diğer partiler tarafından reddedilmişti.

Ülkede binden fazla asker var

Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis, hükümeti kurma görevini Yeşiller ve Çiftçiler Birliği milletvekili Maris Kucinskis'a vermişti.

AB ve NATO üyesi Letonya'nın Rusya ile 276 kilometrelik sınırı bulunuyor.

İki milyon nüfusa sahip ülkede NATO'ya bağlı binden fazla asker görev yapıyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:58
  1. Letonya
  2. Uyum Partisi

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