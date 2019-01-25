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"Letonya ve Türkiye: Unutulmuş İlişkiler 1918-1940" kitabı tanıtıldı

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts:- "Bazı bilgiler bizlere belirlenmiş kalıplar içerisinde veriliyor. Ama bu kitap unutulmuş ilişkileri ortaya çıkarıyor ve iki ülkenin devlet arşivlerinden edinmiş bilgileri içeriyor"- Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin:- "Türkiye, Sovyetler Birliği tarafından Letonya'nın ilhakını tanımadı ve Baltıklardaki ilk diplomatik temsilciliğini Letonya'da 1929'de açtı"- Kitabın yazarı Eriks Jekabsons:- "1. Dünya Savaşı'nda ölen bin Leton askerinin Müslüman ve Türk asıllı olduğuna dair bilgilere rastladım. Kitapta başka birçok ilginç bilgi bulacaksınız"

25 Ocak 2019 Cuma 20:07
"Letonya ve Türkiye: Unutulmuş İlişkiler 1918-1940" kitabı tanıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi ve Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Letonyalı akademisyen Prof. Dr. Eriks Jekabsons'ın "Letonya ve Türkiye: Unutulmuş İlişkiler 1918-1940" isimli kitabının tanıtımı yapıldı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neşe Özden ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşma yapan Büyükelçi Elferts, Letonya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için basılan kitabın, Letonya ve Türkiye için önem taşıdığını söyledi.

Elferts, Türkiye ve Letonya'nın aynı dönemde kurulduğunu hatırlatarak, "Bazı bilgiler bizlere belirlenmiş kalıplar içerisinde veriliyor. Ama bu kitap unutulmuş ilişkileri ortaya çıkarıyor ve iki ülkenin devlet arşivlerinden edinilmiş bilgileri içeriyor." dedi.

Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Ulutekin de Türkiye ile Letonya ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığına dikkati çekerek, "Türkiye, Sovyetler Birliği tarafından Letonya'nın ilhakını tanımadı ve Baltıklardaki ilk diplomatik temsilciliğini Letonya'da 1929'de açtı." diye konuştu.

Ulutekin, iki ülke arasındaki ilişkilerin, akademik alanda da büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal da Türkiye ile Letonya ilişkilerinin birçok alanda devam ettiğine vurgu yaparak, "Bu tarihi ilişkiye şahitlik eden çok belge var. Mustafa Kemal Atatürk, Letonya ile dostluk anlaşmasının yapılması gerektiğine dair talimat vermiş. Türkiye ile Letonya arasında dostluk anlaşması 1925’te imzalanmıştı." ifadesini kullandı.

- "Kitap, Türk akademisyenlerin katkılarıyla zenginleşti"

Kitabın yazarı Eriks Jekabsons ise makaleyle başlayan kitabın Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla zenginleştiğini ifade etti.

Çalışmaları sırasında ilginç bilgilere ulaştığını belirten Jekabsons, "1. Dünya Savaşında ölen bin Leton askerinin Müslüman ve Türk asıllı olduğuna dair bilgilere rastladım. Kitapta başka birçok ilginç bilgi bulacaksınız. Bilimin diğer alanlarında da iş birliği faaliyetlerinin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Kitap tanıtımının ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türk Arşiv Belgelerinde Letonya" sergisi de ziyarete açıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:07
  1. Ankara Üniversitesi
  2. Eriks Jekabsons
  3. Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği

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