Letonya, Rus sınırına dikenli tel çalışmasını yarıladı

Letonya, Rusya sınırına tel çekme çalışmalarında 93 kilometrelik mesafenin tamamlandığını açıkladı.

Letonya tarafından alınan karar doğrultusunda 2015 yılında ülkenin 283 kilometrelik sınır hattının tümüne dikenli tel çekme çalışmaları başlatılmıştı. Bu tarihten beri yapılan çalışmalar bugün itibariyle 93 kilometrelik mesafeye ulaştı. Letonya tarafı projenin neredeyse yarısının tamamlandığını belirterek, 2020 ortalarında Rusya sınır hattının tamının dikenli tellerle kapatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Rusya sınır hattının 22 ile 40 kilometre aralıklarında 27 ile 53 sınır muhafız birimlerinin görev yaptığı belirtildi. Sınıra yapılan dikenli tellerin boyutlarının 2 metre 70 santimetre boyunda olduğu ve bu sınır güvenliği nedeniyle yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Ayılar artık rahatça dolaşamıyor

Letonya’nın Rusya sınırına yapmaya başladığı dikenli tel doğaseverlerin eleştirilerine neden oluyor. Bunun en önemli nedeni ise ayıların iki devlete ait topraklar arasında rahat geçişlerinin engellenmesi oldu. Letonya ile Rusya sınırında daha önce bir güvenlik önleminin olmaması nedeniyle başta ayılar olmak üzere bölgede yaşayan birçok doğa canlısı rahatça kolonileriyle dolaşabiliyordu. Tel çekme projesinin ardından ise hayvanların rahatça dolaşması imkansız hale gelmeye başladı. Doğaseverler, geçtiğimiz yıl bir ayının Rusya tarafına geçmeye çalıştığını fakat tellerin çekilmiş olması nedeniyle rahatça geçemediğini söyleyerek bunun hayvan hakları açısından utanç verici bir durum olduğunu ifade etti.