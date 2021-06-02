Leş kargaları gibi ülkenin başına üşüşen bu nankörlerin cemâziyel evvellerini çok iyi biliriz

Ülkemizdeki bozguncu, inkârcı, fitneci anarşi ve terör destekçisi sözde muhâlefetin çığırtkanları olan müptezellerin, onlara zemin hazırlayan kanalisazyonlarına bakınca insanın gelecekten ümidi kesiliyor, içi kararıyor, bunalıma girip karamsarlığa düşüyor ve sâde dünyâsı değil, (Allah korusun) âhireti de tehlikeye giriyor. Eğer yeni yetmelerden, dertsiz, çilesiz zıpçıktılardan, hazırcı ve lüpçülerden, sistemin militanlarından ve siyâsetin tescilli amigolarından, sloganla yönetilip geçmişin acı tecrübelerini bizzat, bil fiil yaşayanlardan olmasak ve bu devletin 80-90 yıl önceki dönemlerini bilmeyen onca eblehlerden biri olsaydık, belki bizler de o müfsit ve bozguncu kervana katılabilir, bu şekildeki zırvalarla, mevcut huzur ortamını karalayanlara ve onların sürekli olarak beyin yıkama habâsetlerine, felâket tellallıklarına kanarak onlara inanır ve ümitsizliğe kapılabilirdik. O yüzden leş kargaları gibi ülkenin başına üşüşen bu nankör ve hâinlerin karanlık geçmişlerini ve kara yüzlerini, cemâziyel evvellerini çok iyi biliriz. Çünkü o günleri ve yılları yaşayarak bugünlere geldik…

Burada asıl önemli olan ve üzerinde durulması gereken bir konu da şudur. 950 yılından beri milletin seçtiği iktidarlar tarafından ülkeye ve halkın refâhı için yapılan yatırımlara ve milletin kalkınmasına direnen, onca faaliyetlerine karşı çıkıp inkar eden bir zihniyet var… O dönemin başbakanı Merhum A. Menderes, zulüm ve dikta döneminden kurtulan, yoksul ve perişan bırakılan halkın refâhı, kalkınması ve mutluluğu için barajlar yaparken, “Atatürk’ün partisi” diyerek sürekli tekrarlanan ve artık kabak tadı veren o siyasi yapının başındaki zat olan İsmet İnönü ise, tıpkı o zihniyetin devâmındaki bozguncu siyasi yapının militanları gibi, ülkeyi meydan, meydan gezerek; ‘Hazinede ne altın, ne para kaldı, ülkenin ekonomisi iflâs etti. (!)Bu kadar barajdaki enerjiyi toprağa mı verecek?’ diyerek eleştirilerde bulunuyor ve tıpkı Demirel dönemindeki Boğaziçi köprüsü yapılırken, Ecevit’in “Bu köprüden işçiler değil, kapitalistler geçecek, o nedenle biz buna karşı direneceğiz!” herzesi ve onun bugünkü versiyonu olan herif gibi ülke için karabasan olan bu zihniyet ve türevleri gerçekten de ülke için büyük bir engel ve talihsizliktir…

Nitekim bu gerizekâlılık yüzünden ülkemiz uzun yıllar Bulgaristan’dan enerji almak zorunda kalmıştır. İşte biz ve ülkemiz 80-90 yıllık hayâtımızda o zihniyetin bunca inkar ve isyanlarını, millete yapılan zulümleri, rezâletleri, ülke ve insanımız için nasıl bir tehlike oluşturduklarını gördük ve yaşadık. Bunların ezelî karakterleri gereği, karşı ve düşman oldukları siyasi parti ve rakiplerinin ülkeye kazandırdıkları üzerinden geçinerek tıpkı bir fil gibi tıkınan, semiren, servet ve sâman sahibi olan nankörlerin ülkeye liderlik(!) yapmaları ve onları takip edenlerin bunları hiç eleştiri yapmadan peşlerinde giden onca insan şeklindeki gürûha hayret etmemek mümkün değildir…

Bugün Afrika dâhil, dünyâ’nın dört bucağına yardım eden ülkemiz, 930-940 yıllarında Afrika ülkesinden farksızdı. Açlık, yokluk, kıtlık ve sefâletin dibe vurduğu bir dönemdi.

Millet, sıtma, verem ve tifüsten, tifodan, kehleden-bitten, yavşaktan kırılıyordu. Açlıktan ölen, otlarla beslenen bir halkın yaşadığı en korkunç dönemlerdi. Dînî yasakların ve jandarma zulmünün hiç hesâbı yoktu. O günleri ve yılları yaşamayan iffetsiz ve inkarcı kesimler, şimdi varlık içinde devlet-millet düşmanlığı yaparak, fakir, fukara edebiyatı yapıyorlar. Bir örnek olarak o yıllarda CHP kodamanlarının Konya-Cihanbeyli’de bir okula teftişe gelen adamların kıyâfetleriyle halkın ve öğrencilerin o hazin durumlarını gösteren ve YENİ AKİT’teki resimdir. İşte o resim başka bir gerekçe ve belgeye ihtiyaç olmadığını göstermektedir, Ama onlarda utanmak gibi bir hissin yokluğu, geçmişin bu rezâlet ve sefâletini tekrarlamamızı gerektirmektedir. Yukarıda bunu anlatan Nâbî’den bir gazel aldık. Ama, M. Kemâl’in nutuk’unu orijinali olan, eski türkçesinden okuyup anlamayan onca devrimbaz züppeler, alıntıladığımız Nâbî’nin gazelinden de bir şey anlayacaklarını sanmıyorum. Tıpkı yıllarca okullarda okudukları İstiklâl marşının mânâ ve mefhûmunu okuyup anlamadan yazarına düşman oldukları gibi. Çünkü o menfur zihniyetin müntesipleri, Âkif merhûmun kod adını; İRTİCA koymuşlardı... İşte onlarca yıldır bu milletin kutsallarına, refah ve kalkınmasına, inanç ve millî irâdeye karşı düşman ve direniş içinde olanlar, bu zihniyetin müptezelleridir...

Merak edilen diğer bir konu da, siyâsi bir yapının M. Kemâl’in partisi olması; onun PKK-FETO ve Devlet-millet düşmanlarına, darbe ve cunta eşliğinde milletin seçtiği başbakan ve bakanların katledilmesi vahşetini işlemeye ve değişik yollardan ülkenin başına belâ olan tüm ŞER cephesine müzâhir olmasını mı gerektiriyor!? Onun için mi “ORDU-YARGI El ELE, CHP İKTİDAR!” diyerek yıllarca cuntacı ve darbecilerden medet umarak çemkiriyorlar ve millete karşı o iğrenç çığlıkları atıyorlardı?

Artık onurlu insanların bu dünyâdan terk-i hayât etmiş bir fâniyi rahat bırakmaları ve onu, kendi siyâsi emelleri, şahsi kaprisleri, ikbal ve ihtiraslarının tatmîni için istismar etme zilletinden vazgeçmeleri gerekir. Nitekim o yapının mensupları arasında da artık bu konuların tavsadığı ve demoda olduğu için sürekli tartışması yapılmaktadır. Son örneği; M. İnce’nin, daha önce bizzat içinde bulunduğu kesimleri M. Kemâl düşmanlığı ile itham etme demeçleri ve benzerleridir. Bir ülkede toplumun temel değerlerine, birleştirici unsurlarına yönelik bozguncu, tahripçi, saldırgan sosyal ve siyâsi bir yapı varsa ve bu görevi (!) siyâsi bir amaç olarak görüyor ve yapıyorlarsa, o cemiyette fert, âile ve siyâsetçilerde yozlaşmış demektir. Söz de muhâlif yapının elemanı geçinen o müptezellerden birisi, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına, dolaylı olarak da millete çok seviyesiz bir şekilde hakâret ediyor ve sonunda da onun memleketine propaganda için, (ya da yağlı kazığa oturtulma) zehâbıyla geziye çıkıyor...

Yani halka demek istiyor ki, bakın! (Ben sizin Cumhurbaşkanınıza nasıl hakâret ediyor ve ona neler diyorum… Haydi sıkıysa siz de karşıma çıkın!) Diyerek halka resmen mey dan okuyor ve milleti tahrik edip kışkırtıyor. Ama ora halkı buna tenezzül etmiyor ve pisliğe taş atmayarak ülkelerini ve kendilerini kirletmeyip sâdece uyarıda bulunuyorlar.

Fakat rezâlete ve düştüğü kerteye bakar mısınız!? (Sürçü lisan ettik, özür dileriz demesi gerekirken) Halkı suçluyor ve millete iftira etme seviyesizliğinde bulunup yaygara yapıyorlar… İşin hazin ve garip tarafı, şer cephesinin ve altı oklu yapının müfsitleri yok olan şeyleri varmış gibi, olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip yalan ve iftiralarla bir sürü kişinin beynini yıkıyor ve onları kandırıp habis emellerine âlet ederek inandırıp, kullanıyorlar. Ama gerçek mağdur olanlar, onların geçmişteki ve günümüzdeki onca zulüm, iftira ve yalanlarının, yaşayan bir sürü canlı şahitleri olduğu halde onları ekrana çıkartıp konuşturmuyor ve TBMM’deki onca zabıtları okuyup bastırarak seçim dönemlerinde milyonlarca el îlânı olarak millete dağıtmak akıllarına bile gelmiyor. Sâde davul, zurna çalarak oynayıp-oynatmayı biliyorlar. Elbette geçmişin acı olaylarını bilmeyen, yaşamayan bir kesim için bunlar hiçbir işe yaramıyor. Örnek olarak “Senirkent fâciası ile Aslan köy fâcialarını ve 946 olaylarını, karakollarda halkı falakadan geçirmeleri ve o yapının oy hırsızlıklarını, halka yapılan zulümleri AK Parti gençleri, propagandistleri biliyor ve bunları câhil halk kesiminin bilgisine sunuyor ve sunmuşlar mıdır!? Fakat şu an Kuşadası sokak ve caddeleri, başında üniversite şapkası, elleri bağlı bir sürü müptezelin “Üniversiteyi bitirdim, işsiz ve açım”(!) şeklindeki afişleriyle dolu... Bu iğrenç yalan, iftira ve tezvirat sağnağından, insan (!)beynini yıkama propagandalarından haberiniz var mı!? Varsa ne gibi tedbirler aldınız ve alıyorsunuz? Bu partinin il ve içe başkanları, Belediyeleri ne yapıyorlar!? Dolaylı ve doğrudan (CHP BL. Başkanları gibi) kendilerini destekleyen hangi gazete ve dergileri sürekli alarak yardımda bulunup halkı bilgilendiriyorlar!? Hasanoğlan ve köy enstitülerinin ülke halkını Moskoflaştırıp kolhozlaştırma ve dinsizleştirme faaliyetlerini biliyorlar ve onlara âit BL başkanlarının hâlâ aynı fasit ideolojiyi savunduklarından haberdarlar mı!? Tüm bu işleri Başkan Erdoğan’ın sırtına yükleyip onu alkışlamakla sorumluluktan kaçamazsınız!.. Bu konularda o gençlik kolları, kadın ve erkek(!)kolları ile partinin bürokratları, bu işlerle ilgilenmesi gereken kişiler!? Bütün bunlar sâdece AKİT gazetesinin ve okurlarının görevleri midir!? Titreyin ve kendinize gelin! Çünkü sorumluluklarınız çoktan da fazla ve ağırdır…

