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LEGO Festivali devam ediyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, çocuklar AVM’nin LEGO Festivali’yle, tatilin tadını çıkarıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:07
LEGO Festivali devam ediyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, çocuklar AVM’nin LEGO Festivali’yle, tatilin tadını çıkarıyor.


Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin, çocuklar için düzenlediği Lego Festivali devam ediyor. Çocuklar, farklı konseptlerde ve rengarenk binlerce parçasıyla her çocuğun en eğlenceli oyuncağı olan LEGO ile unutulmaz tatil anıları biriktiriyor.



Piazza’nın etkinlik alanında, LEGO Duplo, LEGO City, LEGO Friends ve LEGO Ninjango temalarıyla kurulan özel platformda, çocuklar yaş ve ilgi alanlarına uygun konseptlerdeki oyuncaklarla, hem hayal dünyalarını hem el becerilerini geliştiriyor. Çocuklar, LEGO Duplo ile eğlence ve gelişim dolu yapım dünyasına adım atarken, LEGO City ile günlük yaşamda gördükleri tüm ikonik modellerle, aksiyon, mizah ve cazibe dolu bir şehir kurmanın heyecanını yaşıyor.



Birçok sevimli hayvanın bulunduğu güzel bir şehirde yaşayan 5 yakın arkadaşın maceralarını konu alan LEGO Friends’i tercih eden çocuklar ise hayal güçlerini geliştiren, eğlenceli birçok aksesuarla detaylar oluşturuyor. Minik ziyaretçiler, LEGO Ninjango temasında da cesur bir ninja ekibinin dünyalarını yıkmaya çalışan düşmanlara karşı savaştıkları çizgi dizi serisi üzerine kurulu setle, heyecan verici bir deneyim yaşıyor.



Her gün saat 13.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen LEGO Festivali’ne 4 yaş üstü çocuklar katılabiliyor. Çocuklara, geliştirebilecekleri bir ilham dünyasının kapılarını aralayan LEGO Festivali, 23 Haziran Pazar gününe kadardevam edecek.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:07
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