Leeds United'a casusluk cezası



ANKARA (AA) - İngiliz Futbol Ligi (EFL), teknik heyetten birini maç öncesi rakip takımın antrenmanına gönderen İngiltere Championship ekibi Leeds United'a 200 bin sterlin para cezası verdi. EFL'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İngiltere Championship'in 27. haftasında oynanan karşılaşmadan bir gün önce konuk takım Derby County'nin antrenmanını izlemekle suçlanan Leeds United Kulübü, iyi niyet kurallarını çiğnedi. Disiplin soruşturması sonucu Leeds United, 200 bin sterlin para ve kınama cezası aldı.

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