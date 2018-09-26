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Le Pen'in ırkçı partisine 1 milyon euro ceza kesildi

Fransız yargısı, çalışanlarının maaşını Avrupa Parlamentosu'na ödettiği ortaya çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'ni mahkum etti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:15
Le Pen'in ırkçı partisine 1 milyon euro ceza kesildi

Fransız yargısı, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi  Ulusal Birlik Partisine (RN), parti çalışanlarının maaşını yasa dışı yollarla  Avrupa Parlamentosuna (AP) ödettiği gerekçesiyle, 1 milyon avro ceza verilmesini  kararlaştırdı. 

ParisMahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan aşırı sağcı Marine  Le Pen'in partisi RN'ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili davada kararını  açıkladı.

Haziran ayında parti hesaplarındaki 2 milyon avroya el koyma kararı  veren mahkeme, yapılan itiraz sonucu el konulacak miktarda yüzde 50 indirime  giderek 1 milyon avroya el konulmasına hükmetti.

Karara göre parti, 2009-2017 yılları arasında parti çalışanlarını  AP'de danışman veya güvenlik görevlisi gibi göstererek haksız kazanç elde etti ve  AP fonlarını yasa dışı yollarla kullandı.

Parti yöneticileri, kararın iptal edilmesi için itiraz edeceklerini  açıkladı.

Mahkemenin el koyma kararına tepki gösteren Marine Le Pen, hazine  yardımına el konularak partisinin yükselişine karşı duramayan çevrelerce ekonomik  darbe yapıldığı, partisinin siyasi bir katliama maruz kaldığı ve baskılarla  iktidarlarının engellendiği yorumunda bulunmuştu.

Le Pen'in başkanlığını yaptığı parti, 2009-2017 yılları arasında AP'de  "hayali istihdam" uygulamakla suçlanmış, AP tarafından yapılan incelemede parti  çalışanı olan 9 "danışmana" 7 milyon avro civarında haksız ödeme yapıldığı  belirlenmişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:15
  1. Marine Le Pen

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