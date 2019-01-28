Lazkiye'den gelen teröristlerin yargılandığı dava

MUĞLA (AA) - Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldikleri belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sonucu yakalanan 11'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar ile avukatları ve tercümanlar katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, bir buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde kaldıklarını belirterek tahliyelerini talep etti.

Van Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan tanık M.Ç, tutuklu sanıkları tanımadığını öne sürdü.

Terör örgütü PKK'ya 2013'te katıldığını anlatan M.Ç, "Yüksekova'dan Zap bölgesine geçtim. Katırlarla örgüte malzeme taşıdım. Örgütün özel kuvvetler birimine geçmek için müracaatta bulundum. 9 ay eğitim aldıktan sonra geçtim." dedi.

Daha sonra Amanos Dağlarına gittiğini belirten M.Ç, "Karayılan">Murat Karayılan, Ege ve Akdenizde eylemler yapılacağını söyledi. 6 kişi Ege'ye geldik. Bizim grup haricinde Lazkiye'den yine gemiyle gelenler oldu. Biz deniz yoluyla gelirken kayığımız su alarak battı. 2 kişi yüzerek kurtulduk. Diğerlerine ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra da yakalandım." dedi.

Duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, mütalaasında, gizli tanık Şelale ve diğer tanıkların dinlenmesi için ilgili mahkemelere yazı gönderilmesini istedi.

Savcı Düzgün, bazı tanıkların henüz dinlenmemiş olması, tutuklu sanıkların söz konusu suçu işlediklerine dair somut deliller ve tanık ifadeleri bulunduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamını da talep etti.

Gizli tanık Şelale'nin de yer aldığı 4 tanığın dinlenmesi, eksik evrakların tamamlanmasına karar veren mahkeme sanıkların ve çatışmada ölü ele geçirilenlerin üzerinde çıkan paraların banka hesabına yatırılması, yedieminde bekletilen geminin batma tehlikesi nedeniyle satışının yapılması ve parasının banka hesabına yatırılmasını da hükme bağladı.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, delillerin tamamının toplanmamış olması nedeniyle duruşmayı erteledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim 2017'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca ölmüştü. Kaçan Serbest Şenlik, 17 Ekim'de Dalaman ilçesinde akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.











