Lazio nere takımı? Lazio nerenin takımı? Lazio oyuncuları kimler?

Società Sportiva Lazio, 9 Ocak 1900'de İtalyan Ordusu mensupları tarafından kurulmuş bir Roma kulübüdür. Mavi-beyaz renklere sahip kulübün simgesi kartal, takma isimleri ise "Biancocelesti"dir. Ezeli rakibi AS Roma olup bütün derbilerden farklı olarak bu iki kulüp arasındaki siyasi görüş ayrılığı rekabeti kine dönüştürmektedir. Maçlarını 82,000 kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynarlar.

"Lazio" kelimesinin kökeni Latince geniş anlamında olan "latiumdur" fakat bu ismi almalarının nedeni, Roma şehrinin İtalya'nın 1948 Anayasası'na göre 20 özerk bölgeden biri olan Lazio bölgesi içerisinde olmasıdır.Kulubün renkleri mavi-beyazdır. 1902 yılına kadar çeşitli sportif aktivitelerde bulunmuş, 1902 yılında ise futbol şubesi kurulmuştur.

Sergio Cragnotti'nin başkanlığında,külüp altın çağını yaşamış Verón, Crespo, Nesta, Stam, Vieri, Claudio López, Fiore, Negro, Couto, Nedved, Simone Inzaghi, Peruzzi gibi yıldızlarla tanışmıştır fakat bunun sonrasında maddi krize girip Claudio Lotito adlı bir girişimciye satılmıştır. Maddi kriz sonrasında başarıları İtalya sınırları içerisinde kalmış, bu süre içerisinde 4 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası müzesine götürmüştür. Son 10 yılda 6 kupadan zaferle ayrılan Lazio'ya karşılık, en büyük rakibi Roma hiçbir kupa kazanamamıştır.

Lazio oyuncu kadrosu

Thomas Strakosha

Luiz Felipe

Patric

Jordan Lukaku

Lucas Leiva

7ony

Djavan Anderson

Luis Alberto

Joaquín Correa

Nicolò Armini

OSMilan Badelj

Bastos

Marco Parolo (2. kaptan)

Ciro Immobile

Gonzalo Escalante

Felipe Caicedo

Sergej Milinković-Savić

Guido Guerrieri

Silvio Proto

Pepe Reina

Ștefan Radu

André Anderson

Manuel Lazzari

Danilo Cataldi

Francesco Acerbi

Jorge Silva

Luca Falbo

Adam Marušić

Sofian Kiyine

Jean-Daniel Akpa Akpro

Denis Vavro