Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Lazer' krizi! Pentagon'dan Çin'e sert uyarı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD’nin Cibuti’deki askeri üssünden kalkan uçakların, yakındaki Çin üssünden lazer tacizine uğradığını ve bu konuda Çin’e diplomatik protesto verdiklerini açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:19
'Lazer' krizi! Pentagon'dan Çin'e sert uyarı!

Sözcü White, ABD’nin Cibuti’de bulunan askeri üssünden havalanan uçakların, üssün yakınında bulunan Çin üssünden kimliği belirsiz kişilerce lazer tacizine maruz bırakıldığını söyledi.

'BUNLAR CİDDİ OLAYLAR'

Bu tacizleri “gerçek bir tehdit” olarak tanımlayan White, “Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir.” şeklinde konuştu.

Cibuti’deki lazer tacizlerinin Çin üssünden yapıldığı konusunda son derece emin olduklarını kaydeden White, “Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik.” ifadelerini kullandı.

White, ayrıca, ABD uçaklarının uzun zamandır lazer tacizine maruz bırakıldığını ancak son birkaç hafta içerisinde bu sayının arttığını dile getirdi.

Çin’in ülke dışındaki ilk askeri üssü olan Cibuti’deki üssü geçen yıl ağustos ayında açılmıştı.

ABD'li yetkililer ise Çin’in, Cibuti’deki ABD üssü yakınında üs açmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ve bunun Cibuti hükümetinin bağımsız kararı olduğunu ifade etmişti.

Cibuti, Çin ve ABD’nin yanı sıra Japonya ve Fransa üslerine de ev sahipliği yapıyor.

'İRAN NEREDEYSE KAOS ORADA'

White, İran ile İsrail arasında artan gerginliğin Pentagon’u kaygılandırıp kaygılandırmadığına ilişkin bir soru üzerine İran’ın bölgede kötü bir etki olmaya devam ettiğini söyledi.

İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ifade eden White, “(İran) bölgedeki istikrarın altını boşaltmak için gerek Hizbullah olsun gerekse Husiler olsun vekalet güçleri kullanıyor. Bu bizim kaygımızdır. İran neredeyse kaos orada. Dolayısıyla Suriye, karmaşık bir savaş alanı ve İran kaygıya neden olacak şeyler yapmaya devam ediyor.” diye konuştu.

"İran ile İsrail arasındaki muhtemel bir çatışmaya ABD’nin rolünün ne olacağına" ilişkin bir soru üzerine ise White, ABD’nin her zaman kendini koruma hakkını saklı tuttuğunu ancak Suriye’deki tek misyonlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:19
  1. abd
  2. çin
  3. lazer
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da Pakistanlı 37 kaçak göçmen yakalandı
    1. Manisa’da Pakistanlı 37 kaçak göçmen..
    2. BM'den Doğu Guta ve Yermük'e erişim..
    3. Semih Şentürk iddiaları yalanladı
    4. Atık plastik şişe ve pipetler arabaya..
    5. İspanya Başbakanı Rajoy'dan ETA..
    6. Gövde gösterisi hazırlığı: Putin'in..
    7. Uzun namlulu silah ele geçirildi
    8. 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği..
    9. Borsa günü 102.909 puandan kapattı
    10. Emekliye ikramiyede son dakika..
    11. Tramvayda insanlık dersi veren genç o..
    12. Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve..
    13. Hindistan'da devrilen otobüs alev..
    14. Parlamenter sistemle yönetilen Avrupa..
    15. Japon Bakan'dan 'Türkiye' sözü
    16. Edremit-Yenice yolunda sıcaktan asfalt..
    17. Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
    18. Hasan Ali Kaldırım'dan 'Muz' mesajı!
    19. YSK, dört parti liderinin imza toplama..
    20. Fatih Portakal'dan haddini aşan..
    Kuveyt Türk
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı