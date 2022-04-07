Laz böreği tarifi: Baklava niyetine usta elinden çıkan şerbetli laz böreği orjinal tarifleri

Laz böreği (Doğu Lazcası: Paponi); yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin,Rize ve Trabzon illerinde yapılır.

Laz böreği (Baklavalık yufkadan) tarifi

Malzemeler

1 paket baklavalık yufka (42 adet)

Sıvı yağ

250g tereyağı

Muhallebisi İçin;

2 adet yumurta

4 su bardağı süt

5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı karabiber

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım limon suyu

Laz böreği (Baklavalık yufkadan) tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye şeker ve suyu alarak şeker eritene kadar karıştıralım. 15 dakika kadar şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakalım. Muhallebisi için tenceremize yumurtalarımızı alarak tel çırpıcı ile karıştıralım, bir taraftan sütümüzü de yavaş yavaş ekleyelim Un, nişasta, şeker, vanilya ve karabiberi ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım Koyulaşıp kıvam alan muhallebimizi ocaktan alalım ve daha hızlı soğuması için ayrı bir kaseye aktaralım. Kaseminizin üzerini, muhallebiye değecek şekilde streçleyelim. Baklavalık yufkalarımızı tezgaha alalım ve kullanacağımız fırın kabı boyutunda keselim. Ben 27*40 cm boyutunda dikdörtgen borcam kullandım. Kestikten sonra baklavalık yufkaların üzerine nemli bir bez örtelim ki kurumasın. Fırın kabımızı sıvı yağ ile hafifçe yağladıktan sonra 3 adet baklavalık yufkayı fırın kabımıza yerleştirelim ve üzerine erittiğimiz tereyağından sürelim. Bu şekilde 21 adet yufkayı her 3 yufkada arasına tereyağı sürerek yerleştirelim. Son yufkamızın üzerine tereyağı sürmeyelim. Muhallebimizi yufkanın üzerine boşaltalım ve güzelce yayalım. Üst kısma da tekrar 21 adet yufkayı her 3 yufkada 1 arasına tereyağı sürerek yerleştirelim. En son kata da bolca yağ sürdükten sonra böreğimizi dilediğimiz boyutta keselim. Ardından 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakalım. Fırından aldığımız ve ilk sıcağı çıkan böreğimizin üzerine soğuyan şerbeti gezdirelim ve en az 2 saat dinlenmeye bırakalım. Şerbetini güzelce çeken böreğimizi kestiğimiz yerlerden tekrar keserek servis edelim. Afiyet olsun.

El açması laz böreği (Orjinal tarif)

Malzemeler

Hamuru için;

1 adet yumurta

2 tatlı kaşığı sirke

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı oda ısısında tereyağı

Çay kaşığı ucu ile tuz

Yaklaşık 4 buçuk su bardağı un ( sert bir hamur olacak)

Üzeri için

150 gram tereyağı

Muhallebisi için;

1 lt süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya (eklemeyebilirsiniz)

Şerbeti için

3 buçuk subardağı su

3 su bardağı şeker

Küçük bir limon dilimi

El açması laz böreği (orjinal tarif) tarifi nasıl yapılır?

Hamur malzemesini derin bir kaba alalım. Sıvı malzemeleri elimizde homojen kıvama getirelim unu yavaş yavaş ekleyip 5-6 dakika yoğuralım. Hamuru eşit bezelere ayıralım. nişasta yardımı ile fincan tabağı büyüklüğünde açıp aralarına streç yerleştirip buzdolabında 3-4 saat bekletelim. ( bu işlemi akşamdan hazırlayabilirsiniz açılması daha kolay olacaktır. ) Muhallebi için tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp sürekli karıştırarak kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim ocağı kapatıp tereyağı ve vanilyayı ekleyerek çırpalım. Bezelerimizi tek tek açalım tepsiye döşerken aralarına eritilmiş tereyağı gezdirelim.

Alt katın 7-8 adet olması yeterlidir yani 3 yufkayı açıp parçalara bölün üst üste dizin (alt kat için 3 beze yeterlidir) Bu kısım çok önemli. İlk katı hazırladığımızda tepsiyi fırına sürüyoruz 20 dakika kadar pişiriyoruz çünkü alt kat kabarıyor ve muhallebiyi döktüğümüzde alttaki yufkalar çiğ kalmamış oluyor. Muhallebiyi tepsiye eşit şekilde döktükten sonra isteğe göre fındık serpebilirsiniz. Geri kalan bezelere de aynı işlemi yapıp eritmiş olduğumuz 150 gr tereyağını laz böreğimizin üzerine eşit miktarda döküyoruz. İster kare ister üçgen şeklinde dilimleyip 170 derece fırında kabarıp kızarana kadar( yaklaşık 35 dakika) pişiriyoruz. Şerbeti için tüm malzemeyi bir tencereye alıp şekeri ocağa koymadan önce soğuk suda güzelce eritiyoruz( bu ışlem şerbetin şekerlenmemesi için) Yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz tatlımız ve şerbetiniz ılık bir şekilde şerbetini döküyoruz. Afiyet olsun.