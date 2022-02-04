Layvin Kurzawa kimdir kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'in bu sezon forma şansı vermediği Layvin Kurzawa, takımdan ayrılmak için araştırmalara başladı. Layvin Kurzawa, şu ana kadar 13 kez Fransa Milli Takımı'ndan davet aldı. Tecrübeli sol bekin Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Sol bek arayışını sürdüren Fenerbahçe’ye, PSG’nin yıldızı Layvin Kurzawa önerildi. FB, şartlarının kendileri için olmulu olması durumunda Layvin Kurzawa transferini gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki Layvin Kurzawa kimdir, nereli kaç yaşında?

Layvin Kurzawa kimdir?

Layvin Kurzawa, 4 Eylül 1992 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbola 1996 senesinde Stade Raphaëlois altyapısında başlayan Kurzawa, 2007 senesinde Monaco altyapısına geçti.

İlk profesyonel müsabakasına Monaco B ile çıktı. İlk profesyonel sözleşmesini de 2010 senesinde Monaco ile imzaladı. 2010-15 yılları arasında Monaco'da 75 maçta forma şansı bulan Kurzawa, mevkii yüzünden fazla gol şansı bulamasa da 6 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Burada sergilediği performansıyla dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başaran genç sporcu, senesinde Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ayrıca Layvin Kurzawa, 2014 senesinden bu yana Fransa Milli Takımı forması giymektedir.