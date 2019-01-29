Lavrov'un Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınması girişimi

TUNUS (AA) - ADİL ES-SABİTİ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Afrika ülkeleri Fas, Cezayir ve Tunus ziyaretinde Suriye'nin Arap Birliği'ndeki yerini geri alması, Libya krizi ve Batı Sahra sorunlarına odaklandı.

AA muhabirine Lavrov'un söz konusu ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendiren Tunuslu eski Diplomat Tevfik Vennas Fas, Cezayir ve Tunus ziyaretinde, Rusya'nın Libya ve Suriye konularındaki yaklaşımını aktarmakla birlikte ikili ticari ilişkilerin yanında 3 ana hedefinin olduğunu söyledi.

- Rusya Mağrip ülkeleri ve Orta Doğu'ya yerleşmek istiyor

Rusya'nın Mağrip ülkelerine ve Orta Doğu'ya yerleşmek istediğini ifade eden Vennas, "Şu anda Mağrip ülkeleri bir çıkmaza girdi ve bu çıkmazın adı da Libya'dır." dedi.

Vennas, Beşşar Esed yönetiminin de Arap Birliği'ndeki koltuğunu geri almasının gezinin bir diğer hedefi olduğunu kaydetti.

Görüşmede belki istenen tüm sonuçların elde edilemeyeceğini ancak katkısı olacağını belirten Vennas, "Rusya olmadan Suriye'de ve Libya'da siyasi bir çözüm olmayacağı çok açık." diye konuştu.

- Rusya Hafter'e yakın olabilir



Uluslararası ilişkiler tarihi uzmanı ve akademisyen Ferrac Matuk, Rusya'nın Libya'da etkisinin az olduğunu ve Batılı ülkelerin askeri müdahalesiyle yol açtığı yıkımı kabul etmediğine değindi.

Matuk, Batılı ülkelerin Libya'da petrol için mücadele verdiğini belirterek, Rusya'nın kendini darbeci general Halife Hafter'e daha yakın bulabileceğini çünkü Mısır ve Suriye'nin Hafter'e yakın olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Orta Doğu ve Mağrip ülkelerine özellikle Cezayir ile Tunus'a önem verdiğini kaydeden Matuk, Tunus ve Rusya arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde olmadığını belirtti.

Matuk,Tunus'un zorluklara rağmen demokratik geçiş sürecini tamamlaması ve örnek ülke olması gibi nedenlerle Rusya için sembolik değeri olduğuna dikkati çekti.

- Tunus Arap Birliği zirvesinin ev sahibi

Tunuslu akademisyen Matuk, Suriye konusuna yoğunlaşan Rusya'nın Tunus'a ilgisinin bir diğer nedenin ise mart ayında gerçekleşecek Arap Birliği zirvesine Tunus'un ev sahipliği yapacak olmasından kaynaklandığını aktardı.

Matuk, turizm acısından Rusya'nın Tunus için önemli olduğunu, Rusların çölü ve tarihi eserleri gezdiğini diğer Avrupalı turistlere nazaran daha kültürlü olduklarını ve Tunusluların bu yönde çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

Lavrov'un Fas temaslarında ise Batı Sahra krizi gündeme gelmişti.

Lavrov geçen çarşamba Cezayir ile başladığı Kuzey Afrika turu kapsamında önce Fas'a sonra da Tunus'a gitmişti.