Lavrov'dan İdlib açıklaması! 'Ağır silahlar bölgeden çıkartıldı'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan silahsız bölgeden ağır silahların çıkartıldığını duyurdu.18 Ekim 2018 Perşembe 16:55
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de bulunan silahsız bölgeden ağır silahların çıkartıldığını, Ankara’nın muhalifleri işbirliğine ikna etmeye çalıştığını duyurdu.
Lavrov, Soçi anlaşmalarının yerine getirildiğini söyledi ve ekledi, "Silahsız alan İdlib’de bu bölgenin çevresinde kuruluyor, ağır silahlar çıkartılıyor. Türk partnerlerimiz muhaliflerle aktif şekilde çalışıyorlar ve onları işbirliğine ikna etmek için çabalıyorlar. Böyle bir işbirliği yürütülüyor. Bunu dikkatle takip edeceğiz.”
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