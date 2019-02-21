Lavrov'dan ABD'ye 'Venezuela' tepkisi: Kriterlere aykırı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin askeri müdahale tehditlerini Venezuela'daki muhalefet destekliyor. Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale edilmesi BM'nin belirlediği kriterlerine aykırıdır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joe Malanji, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümü kapsamında Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorusu üzerine Venezuela'daki durumdan endişe duyduğunu belirten Lavrov, "ABD'nin askeri müdahale tehditlerini Venezuela'daki muhalefet destekliyor. Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale edilmesi BM'nin belirlediği kriterlere aykırıdır." diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela'daki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret etti. Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji de görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığını aktardı.

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