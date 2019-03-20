Lavrov'dan ABD'ye INF uyarısı

CENEVRE (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekilmesinin "sonuçları tahmin edilemeyecek geniş çaplı bir silahlanma yarışına" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dönem başkanlığını ABD'nin yaptığı Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

Silahların kontrolü konusunda ABD ve batı ülkelerine ortak çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunan Lavrov, "Krizlerin üstesinden gelmek, silahların kontrolü ve yayılmasını önlemeye yönelik modern uluslararası anlaşmalar sistemini korumak ve geliştirmek için hepimizin yeterli bilgeliğe ve güce sahip olduğumuzdan eminim." ifadesini kullandı.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yleem Poblete'nin, dün konferansta, "Rusya'yı, komşu ülkeleri işgal ederek Avrupa'nın güvenlik yapısının temel taşlarını tehdit etmekle" suçlamasına atıfta bulunarak, Poblete'nin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı.

Konuşmasında ABD'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Lavrov, "ABD'nin anti-balistik füze anlaşmasından ve INF'den çekilmesi sonuçları tahmin edilemeyecek geniş çaplı bir silahlanma yarışına neden olabilir." diye konuştu.

Sergey Lavrov, yeni silah yarışının, pek çok ülkeye milli güvenliklerini korumak için nükleer silahlar ve füze üretmelerinden başka seçenek bırakmayacağı uyarısını yaparak, birçoğunun ülkenin bu tür silahları yapacak bilim ve teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustosta, Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekileceğini açıklamıştı.