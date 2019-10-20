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Rusya'dan ABD'ye normalleşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile yaşanan diplomatik krizin ortadan kalkması ve ilişkilerin normalleşmesi için hazır olduklarını söyledi.

20 Ekim 2019 Pazar 14:45
Rusya'dan ABD'ye normalleşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD’nin diplomatik kuruluşlarının çalışmalarının en kısa zamanda normale döndürülmesi gerektiğini, Moskova’nın buna hazır olduğunu ifade etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin mevcut durumunun sorumlusunun ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Barack Obama yönetimi olduğunu söyledi.

"Aniden tepki vermedik"

Lavrov, “Obama yönetiminde kıvranmalar başladığında, başkanlık seçimlerinde demokratların zaferine karşı intikam almak için diplomatlarımızı sınırdışı ettiler. O sırada aniden tepki vermedik, zira bu adımın başlıca amacının Donald Trump’ın pozisyonunun zayıflatmak olduğunu anlıyorduk. Yaptırımların dondurulmadığını, kaldırılmadığını, aksine genişletildiğini görünce biz de yanıt verdik ve Rusya’daki ABD’li diplomatların, ABD’deki Rus diplomatların sayısı ile eşit olmasına karar verdik” dedi.

"Ne kadar erken olursa o kadar iyi"

Moskova’nın karşılıklı çerçevede bu konunu çözümüne ve diplomatik kuruluşların normal faaliyetlerine döndürülmesine hazır olduğunu belirten Lavrov, “Bunu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD’nin görev süresi dolmuş olan Moskova Büyükelçisi John Huntsman’la konuştum. Bana kalırsa, onlar da bundan yana bir anlayışa sahip. Ne kadar erken olursa o kadar iyi” dedi.

ABD’nin iki Rus diplomatik mülkünü iade etmemesinin ardından da Rusya ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 455'e düşürülmesini talep etmişti. Bu sayı, ABD'nin 35 diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'nın ABD'de kalan diplomatlarının sayısına eşit.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:45
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. Moskova
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Barack Obama
  5. normalleşme çağrısı
  6. diplomatik kriz

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  • misafirmisafir17 dk önce
    Türkiyeye rahatça baskı yapabilmenin yollarını açma çabaları mı?

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