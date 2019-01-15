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Lavrov ve Basil Suriye'yi görüştü

15 Ocak 2019 Salı 22:25
Lavrov ve Basil Suriye'yi görüştü

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bölgesel konuları görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Basil, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Lübnan'daki istikrar ve güvenliğin bölgesel sorunlardan bağımsız şekilde korunması ele alınırken, Lübnan'daki hükümeti kurma çalışmaları da konuşuldu.

Basil ve Lavrov, Suriye krizine de değinerek siyasi çözüm ile anayasayı hazırlayacak bir komitenin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi ve Rusya'nın bu yöndeki desteklerine vurgu yapıldı.

Suriye'nin yeniden imarı ve Lübnan'ın buna ilişkin üstleneceği rolün de konuşulduğu ifade edilen görüşmede, ayrıca Lübnan-Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle de ekonomik iş birliği ele alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:25
  1. Dışişleri Bakanı
  2. Lübnan
  3. Rusya

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