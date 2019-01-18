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Lavrov'dan flaş açıklama: Türk-Rus mutabakatına rağmen ihlal yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında uygulanan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma mutabakatına rağmen El Nusra'nın bölgede hakim olması ve oradaki rejimi ihlal etmesi bizi endişelendiriyor" dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 14:58
Lavrov'dan flaş açıklama: Türk-Rus mutabakatına rağmen ihlal yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata rağmen İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin yaklaşık yüzde 70'ini ele geçiren El Nusra militanlarının bu bölgedeki rejimi ihlal ettiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Moskova'daki görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma mutabakatına rağmen El Nusra'nın bölgede hakim olması ve oradaki rejimi ihlal etmesi bizi endişelendiriyor. Bu bölgenin yaklaşık yüzde 70'i teröristlerin elinde ve teröristler, oradan Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim birimlerine ateş açmaya ve hatta Hmeymim'deki üssümüzü tehdit etmeye çalışıyorlar" dedi.

'Terör yuvasının sonsuza dek kalması imkansız'

Lavrov, bunu en ciddi sorunlardan biri olarak niteledi ve Suriye topraklarındaki bu son terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunun altını çizdi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:58
  1. Rusya
  2. Lavrov
  3. soçi mutabakatı

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