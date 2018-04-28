Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lavrov: Suriye için acil önlemler almalıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler alınması gerektiğini söyledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:01
Lavrov: Suriye için acil önlemler almalıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki üçlü toplantı başladı.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almaları gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Bu toplantıyı Suriye ve çevresindeki zorlu durumu istişare etmek için yapmaya karar verdik. Suriye'nin bu zorlu koşullar altında barış ve normalleşme yolunda ilerlemesi için bir yılı aşkın süre önce oluşturulan Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almalıyız" dedi.

'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR'

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye krizinin bölgedeki uluslararası sınırlara yönelik bir tehdit oluşmadan çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Lavrov, üç ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:01
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. İran
  4. Rusya
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Sergey Lavrov
  7. Astana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı oldu
    1. Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı..
    2. İP yöneticisi Meral Akşener’e isyan..
    3. Kadınlardan domates kasası taşıma..
    4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    5. Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra..
    6. Kurtlar Vadisi neden farklı kanala..
    7. Tutkunları ondan vazgeçemiyor
    8. Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
    9. İçişleri Bakanlığından vatandaşlara..
    10. Hakkari'de silahlar yerini paraşüte..
    11. İstanbul'da bu yollar trafiğe..
    12. Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl..
    13. THY kabin memuru bebeğin hayatını..
    14. İmam hatipli öğrencilerden anlamlı..
    15. 77 yaşında 16 kilogram esrarla..
    16. Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı
    17. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    18. Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından..
    19. Roketsan üretti! Dünya hayran kalacak!
    20. THY'den erken seçim müjdesi
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir