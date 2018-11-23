Lavrov ile Zarif nükleer anlaşmayı görüştü

TAHRAN (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'daki Asya Diyalog Konferansı'na katılan Zarif ile Lavrov'un ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, nükleer anlaşma, bölgesel konular ve Suriye ile Yemen'deki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.