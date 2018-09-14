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Lavrov: İdlib'de insani koridor oluşturulacak

Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeybatısındaki yerel güçleri anlaşma için teşvik edeceklerini belirterek insani koridor açılacağını söyledi.

14 Eylül 2018 Cuma 15:39
Lavrov: İdlib'de insani koridor oluşturulacak

Almanya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi.

Berlin'deki buluşmada konuşan Lavrov, Rusya'nın İdlib'de insani koridor oluşturacağını açıkladı.

Yerel unsurları anlaşma için teşvik edeceklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek. Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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