Lavantalı limonata nasıl yapılır?
Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatırken damağınızda hoş bir tat bırakacak lezzetli bir içecek tarifi arıyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.13 Temmuz 2018 Cuma 19:32
MALZEMELER:
5 adet limon
8 su bardağı su
1 su bardağı şeker
1 yemek kaşığı kuru lavanta
YAPILIŞI:
Tencereye bir bardak su ve şekeri kaynatın.
Şerbet kaynadıktan sonra içerisine lavanta ekleyerek ocağın altını kapatın.
Şerbeti süzmeden soğumaya bırakın ve ılık bir hale geldikten sonra süzün.
Daha sonra içerisine limonu sıkın ılıyan şerbete 7 bardak soğuk su ile karıştırın.
Limonatayı renklendirmek istiyorsanız içine biraz kırmızı pancar ya da renkli meyvelerden ekleyebilirsiniz.
Limonatanız artık hazır içerisine biraz da buz ekleyerek servis edebilirsiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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