‘Lavanta’ tarlasında yoga ile güne başladılar

Edirne’de, ‘2. Lavanta Tarla Günü’ etkinlikleri kapsamında bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘2. Lavanta Tarla Günleri’ kapsamında, yoga etkinliği düzenlendi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasına gelen yaklaşık 15 kişilik bir grup, yoga eğitmeni Cansel Karabaş yönetiminde egzersiz yaptı.

Sabahın ilk ışıkları ile lavanta tarlasına girdiler

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl Edirne’de 2. Lavanta Tarla Günleri’ni düzenliyoruz. Bu kapsamda, ikinci yoga etkinliğimizi de gerçekleştirdik. Katılımcılar için farklı bir deneyim oldu” dedi.

Yogaya katılanlardan Begüm Çoban da, “1 senedir yoga ile ilgileniyorum. 2. Lavanta Tarla Günleri’nde yoga yaptık. Gerçekten de çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.