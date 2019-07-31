Lavanta tarlalarına ilgi giderek artıyor

Türkiye’nin hızla popülerleşen turizm bölgelerinden olan Kuyucak köyündeki lavanta tarlaları son yıllarda ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal güzelliği ile ziyaretçileri büyüleyen lavanta tarlaları Eskişehir’den yola çıkan turistlerin de beğenisini kazanıyor.

Lavanta üretiminin yüzde 90’ı sağlanan Kuyucak köyü son yıllarda turizm açısından büyük kademe kaydetti. Köyde üretilen lavanta suyu, lavanta çayı, lavanta yağı ve dondurması gibi bölgeye has yeni ürünler de vatandaşların ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlaları günübirlik turlar sayesinde düşük maliyetlere ziyaret edilebiliyor. Buraları ziyaret eden vatandaşlar gün boyunca lavantalarla bol bol fotoğraf çektiriyor. Eskişehir kalkışlı turlara da ilgi yoğun olurken, iki aylık süreçte 2 binden fazla vatandaş Eskişehir’den lavanta tarlalarını ziyaret etti.

"Günübirlik ziyarette ciddi bir artış oldu"

Eskişehir 222 Turizm Seyahat Acentası Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, lavanta turlarına ilgiden memnun kaldıklarını belirtti. Çetin, "Son dönemlerde Türkiye’de de yeni yeni gündeme gelen lavanta bahçeleri turlarını ciddi anlamda hareketlendirdik. Normalde lavanta turları bundan 3-4 yıl önce zaten tur olarak gündeme gelmeye başlamıştı. Büyük firmalar koymuştu bunu. Bir gece konaklamalı şekilde yapıyorlardı çünkü genellikle uzaktan geliyordu insanlar. Biz de bir gece konaklamalı yapıyorduk ama bu sene bunu günübirlik turlara çevirdik. Günübirlik turlara çevirdiğimizde de ciddi bir artış ile karşılaştık. Meğer insanlar gitmek istiyor ama hem vakitten hem de parasal açıdan gidemiyorlar. Günübirlik yaptıktan sonra insanların buna göstermiş olduğu talep ortaya çıktı. Yaklaşık her hafta ortalama 4-5 otobüs sayısı ile ortalama 200-250 kişiyi misafir etmiş olduk. Biz bugün itibariyle 2 aydır yapıyoruz. Tahmini olarak 2 bin kişiyi taşıdık lavantaya" dedi.

"Eskişehir’deki lavanta tarlaları da adını duyuruyor"

Eskişehir’deki lavanta tarlalarının da adını yavaş yavaş duyurmaya başladığını kaydeden Fatih Çetin, "Kentimizde de son dönemlerde lavantaya olan talep bir hayli arttı. 2015 yılından itibaren lavantanın ekimi için kurumlar tarafından üreticiye destekler sağlandı. Çalışmalar da hala sürdürülüyor. İlçelerimizde adını duyuran lavanta tarlalarımız var. Misafirlerimiz Kuyucak Köyüne gidip lavanta tarlalarını gördükleri zaman ’bizim şehrimizde de var’ diyerek onlara sunabiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz ve bu hareketlilik Eskişehir’de kurulan lavanta tarlalarını da duyurmamıza sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Fatih Çetin ayrıca günlük olarak düzenledikleri lavanta turlarının fiyatının 165 lira olduğunu ekledi.