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Lavanta tarlaları turistlerin yeni mekanı oldu

Denizli’de ekim alanı giderek artan lavanta, üretimiyle ekonomiye katkı sağladığı kadar sunduğu eşsiz manzarasıyla turizmi canlandırarak fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:01
Lavanta tarlaları turistlerin yeni mekanı oldu

Denizli’de ekim alanı giderek artan lavanta, üretimiyle ekonomiye katkı sağladığı kadar sunduğu eşsiz manzarasıyla turizmi canlandırarak fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta tarlaları her gün yüzlerce ziyaretçisine görsel şölen sunuyor.


Denizli’de son yıllarda ekim alanı hızla artan lavanta, üretimiyle ekonomiye sağladığı katkılar kadar, görselliğiyle de turizme can veriyor. Kentteki ekim alanı bin dekarın üzerine çıkarak 4 yılda yaklaşık 400 kat artan lavantada hedefin 50 bin dekar olduğu Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından açıklandı. Acıpayam ilçesi Yukarı mahallede bulunan ve kentin en büyüğü olan 50 dekarlık lavanta tarlası, fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Düğün yapan genç çiftler fotoğraf çekimi için lavanta tarlalarını tercih ederken, lavanta tarlasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gören turistler de eşsiz manzarayı görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor.



“Doğa harikası bir yer”


Belçika’nın başkenti Brüksel’den tatil için Denizli’ye gelen Yasemin Akça, lavanta tarlasının ününü duyup çocuklarıyla birlikte tarlaya fotoğraf çekinmeye geldiğini belirterek, “Burayı çok beğendik, çok güzel. Doğa harikası bir yer” dedi.



Turistlerin uğrak noktası oldu


Pamukkale’ye turist olarak gelip sosyal medyadan tarlanın fotoğrafını görerek tarlaya fotoğraf çekinmeye geldiğini belirten Ukraynalı Natelia Mariniç de, “Burayı sosyal medyada gördük ve çok etkilendik, arkadaşlarımızla geldik. Ukrayna’da lavanta turizmi şuan çok popüler ama bu kadar büyük bir lavanta tarlasını ilk kez görüyorum. Buraya gelmekten çok keyif aldım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:01
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