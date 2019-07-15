Lavabodan gelen kötü kokular gidermenin 5 yolu Aniden gelen lavabo kokusu canınızı sıkıyorsa, bu haber tam da size göre...

Bir hava değişimi, foseptik çukuru sorunsalı ya da borularınızdaki problemler yüzünden lavabonuzdan koku gelebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak, evdeki birkaç malzemeyi kullanarak mümkün. Pratik ve kısa sürede çözüme kavuşmak için; -1 ölçü karbonat ve 1,5 ölçü sirkeyi lavabonuza dökebilirsiniz. -1 su bardağı tuz ve 2 litre suyu kaynatıp, 3 damla limon yağı, 3 damla nane yağı ekleyerek lavabonuza dökerek temizlik sağlayabilirsiniz. -1 limon ve 2 yemek kaşığı kadar karbonatı karıştırıp lavabodan gelen kokuların dinmesini sağlayabilirsiniz. -1 çay bardağı kaynatılmış türk kahvesini lavabonuzdan dökerek kokuyu giderebilirsiniz. -Eğer koku lavabo öğütücüsünden geliyorsa; bir kalıp buzu lavaboya dökerek lavabo öğütücünüzü çalıştırabilirsiniz.

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