Lavabodan gelen kötü kokular gidermenin 5 yolu
Aniden gelen lavabo kokusu canınızı sıkıyorsa, bu haber tam da size göre...15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:58
Bir hava değişimi, foseptik çukuru sorunsalı ya da borularınızdaki problemler yüzünden lavabonuzdan koku gelebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak, evdeki birkaç malzemeyi kullanarak mümkün.
Pratik ve kısa sürede çözüme kavuşmak için;
-1 ölçü karbonat ve 1,5 ölçü sirkeyi lavabonuza dökebilirsiniz.
-1 su bardağı tuz ve 2 litre suyu kaynatıp, 3 damla limon yağı, 3 damla nane yağı ekleyerek lavabonuza dökerek temizlik sağlayabilirsiniz.
-1 limon ve 2 yemek kaşığı kadar karbonatı karıştırıp lavabodan gelen kokuların dinmesini sağlayabilirsiniz.
-1 çay bardağı kaynatılmış türk kahvesini lavabonuzdan dökerek kokuyu giderebilirsiniz.
-Eğer koku lavabo öğütücüsünden geliyorsa; bir kalıp buzu lavaboya dökerek lavabo öğütücünüzü çalıştırabilirsiniz.
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