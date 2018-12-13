Lavabo açarken kaybettiği görme duyusuna yeniden kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de evindeki lavaboyu açmaya çalışırken kullandığı kimyasal maddelerin patlaması sonucu görme duyusunu yitiren kişi, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, özel bir firmada eğitim gelişim uzmanı olarak çalışan İbrahim Kösem (32), 2016 yılında evindeki lavaboyu açmak için çok sayıda kimyasal maddeyi aynı anda kullandı. Kimyasalların kaynar suyla temasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan Kösem, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kösem'in yanık tedavisi tamamlandı ancak görme duyusunu bir gözünde tamamen diğerinde ise büyük oranda yitirdi.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Prof. Dr. Halil Ateş ve Op. Dr. Özlem Barut Selver'in yürüttüğü 2 yıllık tedavi sürecinde Kösem’e çeşitli operasyonlar uygulandı. Son olarak kadavradan alınan korneanın nakledildiği Kösem, Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık'ta geçirdiği ameliyatla yeniden görmeye başladı.

- Kimyasal yanık olgusu



Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sait Eğrilmez, iş ve ev kazalarında nadir sayılmayacak sıklıkta kimyasal yanık olgusuyla karşılaştıklarını bildirdi.

Kösem'in aynı anda 8 paket lavabo açıcıyı kullanması sonucu bir patlama oluştuğunu aktaran Eğrilmez, "Sağ gözünde görme duyusunun tümünü kaybettiren, sol gözünde ise sadece ışık hissinin kalmasına neden olan ağır bir yanık ile bize başvurdu. Katarakt, göz tansiyonu, babasından kornea kök hücresi nakli ve kadavradan kornea nakli ameliyatları ile tek görme umudu olan sol gözünü kurtarmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Eğrilmez, Türkiye'de her yıl yaşamını yitiren ortalama 380 bin kişiden yüzde birinin dahi dokularının bağışlanması halinde kornea bekleyen hasta kalmayacağına işaret etti.

Hasta İbrahim Kösem ise 21 aylık yoğun tedavi süreci ve ardından yapılan nakil ile görme duyusuna kavuştuğunu, ilerleyen dönemde görme oranının daha da artmasını umut ettiğini kaydetti.