Latin rüzgârı Aliağa’da esti Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) “Latin Dansları Topluluğu” tarafından dans gecesi düzenlendi.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) “Latin Dansları Topluluğu” tarafından dans gecesi düzenlendi. Farklı yaş gruplarından oluşan topluluk sahneledikleri dans figürleriyle izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.



Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ’Latin Dansları Gecesi’ne dans severler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen gecede dansçılar Salsa, Rumba, Cha Cha, Rock’n Roll gibi popüler dans türlerinde solo ve grup performansları sergiledi. ASEV Eğitmeni Berkan Beşçınar yönetiminde gerçekleşen gecede 72 kursiyer dans figürleriyle izleyenlerden sık sık alkış aldı.



Dünya Dans Günü’ne özel bir program ile hazırlandıklarını belirten ASEV Latin Dansları Eğitmeni Berkan Beşçınar, kursiyerlerine sahnede gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutlarken, kendilerini izlemeye gelen dansseverlere teşekkür etti.

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