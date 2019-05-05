0553 313 94 23

Latin rüzgârı Aliağa’da esti

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) “Latin Dansları Topluluğu” tarafından dans gecesi düzenlendi.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
Latin rüzgârı Aliağa’da esti

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) “Latin Dansları Topluluğu” tarafından dans gecesi düzenlendi. Farklı yaş gruplarından oluşan topluluk sahneledikleri dans figürleriyle izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.



Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ’Latin Dansları Gecesi’ne dans severler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen gecede dansçılar Salsa, Rumba, Cha Cha, Rock’n Roll gibi popüler dans türlerinde solo ve grup performansları sergiledi. ASEV Eğitmeni Berkan Beşçınar yönetiminde gerçekleşen gecede 72 kursiyer dans figürleriyle izleyenlerden sık sık alkış aldı.



Dünya Dans Günü’ne özel bir program ile hazırlandıklarını belirten ASEV Latin Dansları Eğitmeni Berkan Beşçınar, kursiyerlerine sahnede gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutlarken, kendilerini izlemeye gelen dansseverlere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor hayatta kalma maçlarını kazanamadı
    1. Bursaspor hayatta kalma maçlarını..
    2. Bir proje daha istemezükçülerin..
    3. Diş çıkaran bebek kusar mı?
    4. Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi
    5. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    6. Ordu'da yangın
    7. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    8. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    9. Hakkari'de şehit askerler için tören
    10. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    11. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    12. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    13. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    14. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    15. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    16. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    17. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    18. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    19. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    20. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    21. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    22. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    23. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    24. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    25. 5 terörist daha öldürüldü!
    26. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    27. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    28. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    29. AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300..
    30. Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi