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Korona Virüs Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Korona Virüs

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 247, Meksika'da 73, Peru'da 18, Şili'de 8 ve Guatemala'da 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 08:51:00 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 682 bin 10'a yükseldi. 21 bin 927 yeni vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı 34 milyon 223 bin 207'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

Salgında can kaybı sayısı 328 bin 871, vaka sayısı 6 milyon 949 bin 653, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 172 bin 31 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi öldü ve 2 bin 580 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 4 milyon 37 bin 977'ye, can kaybı 215 bin 88'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 932 bin 188'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 60 bin 36'ya çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 65 artışla 4 milyon 399 bin 408, iyileşenler de 4 milyon 297 bin 69 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 19 bin 261'e, vaka sayısı 3 bin 322 artışla 1 milyon 77 bin 836'ya ulaştı.

Virüs tespit edilen 1 milyon 37 bin 924 kişi sağlığına kavuştu.

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