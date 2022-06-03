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Korona Virüs Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Korona Virüs

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 666 bin 930'a, 37 bin 805 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 97 bin 822'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 08:14:00 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 378 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 324 bin 966, vaka sayısı 5 milyon 782 bin 405, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 67 bin 591 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi ve 199 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 582 bin 604'e, can kaybı sayısı 213 bin 227'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 556 bin 640'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 920'ye çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 513 artışla 3 milyon 651 bin 76, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 631 bin 219 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 178'e, vaka sayısı 840 artışla 862 bin 756'ya ulaştı.

Virüs tespit edilen 840 bin 538 kişi sağlığına kavuştu.

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