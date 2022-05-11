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Korona Virüs Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Korona Virüs

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 08:25:00 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 664 bin 390'a, 20 bin 143 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 594 bin 388'e çıktı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi ve 193 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 570 bin 339'a, can kaybı sayısı 212 bin 968'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 545 bin 770'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 642'ye çıktı.

Vaka sayısı 1853 artışla 3 milyon 583 bin 227, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 514 bin 266 olarak kayıtlara geçti.

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