Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 660 bin 528'e, 27 bin 331 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 40 bin 129'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 223 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 318, vaka sayısı 5 milyon 671 bin 144, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 970 bin 248 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 678'e çıktı.

Son 24 saatte 251 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 86 bin 484'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 919 bin 709'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 128 bin 106'ya, 2 bin 228 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 45 bin 326'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 872 bin 658'e ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 206 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 549 bin 28'e, can kaybı sayısı 212 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 582 bin 177'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 809'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 49 artışla 3 milyon 491 bin 962, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 385 bin 552 olarak kayıtlara geçti.