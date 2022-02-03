Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 893 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 628 bin 960'a, 172 bin 903 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 25 milyon 793 bin 112'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 573 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 181 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 307 bin 493, vaka sayısı 5 milyon 27 bin 870, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 165 bin 270 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 230 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 134 bin 781'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 110 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 916 bin 825'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 692 bin 17'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 321 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 121 bin 834'e, 45 bin 70 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 472 bin 848'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 864 bin 647'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi ve 10 bin 634 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 286 bin 151'e, can kaybı sayısı 206 bin 220'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 281 bin 870'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 742'ye çıktı.

Vaka sayısı 29 bin 844 artışla 2 milyon 221 bin 276, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 62 bin 92 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 145 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 863 bin 675, can kaybı sayısı 21 bin 45, sağlığına kavuşanların sayısı 703 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 540'a, vaka sayısı 10 bin 618 artışla 690 bin 496'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 617 bin 229 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 40 kişi öldü, 5 bin 112 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 594 bin 430, can kaybı sayısı 17 bin 426 ve sağlığına kavuşanların sayısı 509 bin 985 olarak açıklandı.