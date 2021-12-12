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Dünya Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Dünya

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 08:56:00 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 235 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 655 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 296 bin 620, vaka sayısı 3 milyon 917 bin 361, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 271 bin 58 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 56’ya çıktı.

Son 24 saatte 1813 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 91 bin 508’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 932 bin 304’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda yer alıyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 116 bin 760’a, 2 bin 445 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 356 bin 885’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 213 bin 678’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi ve 1040 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 252 bin 846'ya, can kaybı sayısı 201 bin 733'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 234 bin 285'e yükseldi.

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