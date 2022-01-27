Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 570 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 624 bin 413’e, 224 bin 567 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 24 milyon 535 bin 884’e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 532 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 627 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 304 bin 308, vaka sayısı 4 milyon 779 bin 296, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 853 bin 156 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 282 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 133 bin 19’a çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 889 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 798 bin 799’a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 545 bin 155’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 120 bin 19’a, 88 bin 503 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 130 bin 23’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 162 bin 581’e ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 93 kişi yaşamını yitirdi ve 23 bin 762 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 70 bin 357'ye, can kaybı sayısı 204 bin 769'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 50 bin 454'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 547'ye çıktı.

Vaka sayısı 18 bin 446 artışla 2 milyon 20 bin 82, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 905 bin 981 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 938 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 835 bin 170, can kaybı sayısı 20 bin 774, sağlığına kavuşanların sayısı 665 bin 789 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi öldü, 5 bin 930 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 554 bin 182, can kaybı sayısı 17 bin 112 ve sağlığına kavuşanların sayısı 476 bin 125 olarak açıklandı.