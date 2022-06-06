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Biyografi Latif Demirci kimdir? Latif Demirci neden öldü ölüm nedeni nedir?
Biyografi

Latif Demirci kimdir? Latif Demirci neden öldü ölüm nedeni nedir?

Latif Demirci hastalığı neydi? Karikatür sanatçısı Latif Demirci, vefat etti. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci'nin dün evde düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Latif Demirci kimdir? Latif Demirci nereliydi? Latif Demirci kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2022-06-06 07:53:00 -
Latif Demirci kimdir? Latif Demirci neden öldü ölüm nedeni nedir?

Hürriyet Gazetesinde karikatüristlik yapan Latif Demirci vefat etti. Peki Latif Demirci kimdir, nereli kaç yaşında? Latif Demirci nerede çalıştı?

Latif Demirci kimdir?

Latif Demirci, (d. 31 Ocak 1961, İstanbul, ö. 5 Haziran 2022)[ Türk karikatürist. Kariyerinin başlangıcında Gırgır ve Fırt dergilerinde çalışmıştır. 80'li yıllarda Fırt'ta Tarzan ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu Muhlis Bey tiplerinin çizeri olarak ünlenmiştir. Kurucularından olduğu Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Hürriyet gazetesinde çizimleri yer almaktaydı. Press bey, Evli ve cepli onun çizdiği karakterlerdir. Ayrıca Kelaynaklar'ın yaratıcısı Uğur Aktaş'ın ustasıdır.

 

 

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