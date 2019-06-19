0553 313 94 23

Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak kaçarken yakalandılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alınan uyuşturucu ihbarı üzerine dur ihtarı yapılan otomobil, polis otosuna çarparak kaçtı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak kaçarken yakalandılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alınan uyuşturucu ihbarı üzerine dur ihtarı yapılan otomobil, polis otosuna çarparak kaçtı. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis ekipleri tarafından uzun kovalamaca sonrası yakalandı.


Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 Haziran tarihinde M.T. isimli şahsın İstanbul ilinden Manisa istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde nakledeceği bilgisi alınması üzerine Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Akhisar İlçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerekli tertibat alınarak beklemeye başlandı. M.T. isimli şahsın kullanımında bulunan araç dur ikazlarına uymayarak kaçmaya çalışırken aracın sağ ön yolcu konumunda bulunan M.A. isimli şahıs da camı açarak içerisinde toplam ağırlığı 501,1 gram gelen sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi poşetini yırtarak asfalta döktü. Şahıslar ekip otosuna çarparak kaçma girişiminde bulunurken kolluk görevlileri tarafından aracın durdurulmasına yönelik, aracın ön lastiklerine ateş edildi. Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan M.T. ve M.A. isimli şahıslar uzun kovalamaca sonrası yakalandı. Şüpheliler M.T. ve M.A. aynı gün uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu ile sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın ülkeleri tercih etmeleri ya da kendi ülkelerinde daha fazla tatil yapma eğilimi daralmaya sebep oluyor"
    1. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    2. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    3. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    4. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    5. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    6. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    7. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    8. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    9. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    10. GAÜN Hastanesi’nde “Fakülte..
    11. Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine..
    12. Şehit Komiser Yardımcı Şükrü Can..
    13. Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye..
    14. Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
    15. Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak..
    16. Kartal Belediyesi ilaçlama..
    17. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    18. Mersin’de 22 adrese kumar operasyonu
    19. Gemlik kurban pazarında hummalı çalışma
    20. Avcılar’da "oto fareleri" nefes kesen..
    21. Paul Scholes'a bahis cezası
    22. Mercan Kolejinde mezuniyet töreni
    23. Başkan Şayir, şampiyonları ağırladı
    24. Stajyer avukatlar, kupalarını törenle..
    25. Kuveyt Emiri Sabah Irak Cumhurbaşkanı..
    26. İşte değerlendirebileceğiniz 10 farklı..
    27. Malatya’nın şampiyon teknik direktörü
    28. SGK’dan ’Uzat Elini Bayramlaşalım’..
    29. Köyde yaşayan 4 kişiyi 142 bin TL..
    30. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu