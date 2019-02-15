Lastik yakıp yolu trafiğe kapatan gruba jandarma müdahale etti

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dirsekli köyünde, terör örgütü propagandası yapmak amacı ile bir grup, yolu trafiğe kapatarak, lastikleri ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesi Dirsekli köyü Konutlar mezrasında bir grup, terör örgütü propagandası yapmak amacı ile mahalle arası stabilize yol üzerinde yolu trafiğe kapatarak lastikleri ateşe verdi. Şırnak’ın Cizre İlçe Jandarma Komutanlığını arayan vatandaşlar, Dirsekli köyü Konutlar mezrası mevkiinde mahalle arasında 12-16 yaş aralığında kimliği belirsiz kişilerin lastik yakarak yolu trafiğe kapattığını ihbar etti.

Dirsekli köyü Konutlar mezrasında güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırmada, terör örgütü propagandası yapmak amacı ile mahalle arası stabilize yol üzerinde 2 adet küçük lastiğin yolu kapatacak şekilde yakıldığı görüldü. Lastikler söndürülerek yol tekrar trafiğe açıldı. Olay yerinde kimsenin bulunmadığı ve şüphelilerin mahalle aralarına kaçtıkları tespit edildi. Detaylıca yapılan araştırma ile el ve üstleri mazot, lastik yanığı kokan yaşları 14 ile 18 arasındaki 5 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Olay ile ilgili olarak Cizre Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güvenlik güçleri, olaydan sonra mahalledeki çocuklara şeker, çikolata ve forma dağıttı.