0553 313 94 23

Lastik taşıtıp 200 lira alıyorlar

Türkiye’de 2 milyon kişinin spor salonlarına kayıtlı olduğu fitness sektöründe girişimciler sınır tanımıyor. Şimdilerde moda kütük, dev TIR lastikleri taşımak ve halat çekmek gibi ağır işler. İnşaatta çalışan bir amelenin 50 liralık yevmiyeyle yaptığı işe benzeyen bu spor için ödenen para ise saatte 200 lirayı buluyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 06:33
Lastik taşıtıp 200 lira alıyorlar

Fitness sektöründe şimdilerde, TIR lastiği ve kütük taşımak, duvar örmek gibi yöntemler moda oldu. En fazla ilgiyi gösteren beyaz yakalılar, bu ağır işçiliği yapabilmek için para ödüyor. Günlüğü 50 liraya çalışan amelelerin işlerinden ilham alan bu sporun saati, 200 lirayı buluyor.

Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişinin resmi olarak spor salonlarına kayıtlı olduğu fitness sektörü, girişimcilikte sınır tanımıyor. Y kuşağının ilgisine, sağlıklı yaşam modası da eklenince serbest piyasa ekonomisi, popüler olanı yeniden üretmekten geri kalmıyor. Eskiden ağırlık kaldırmak ile özdeş görülen kulüplerde şimdi yoga, crossfit, squat gibi sayısız spor tekniği türemiş durumda. 3,5 milyar liraya ulaşan pazarda, artık her 6 ayda bir farklı bir spor çeşidi çıkıyor. Tabi ki kendi tüketim kültürü ile birlikte. Şimdilerde öyle bir antrenman tekniği gelişmiş ki yok artık dedirtiyor.

TIR lastiği, kütük taşıtıyorlar

Spor salonu veya açık alanda olun fark etmez, TIR lastiği, kütük, kiremit gibi eşyaları taşımak zorundasınız. Mesela 50 metre yükü sırtlamak durumundasınız. Kimi zaman tıpkı bir duvar ustası gibi ağırlıkları üst üste dizmeli, kimi zaman da amele misali ağır halatları çekmeli, dev kütük ve TIR lastiklerini taşımalısınız. Yöntem doğal yollarla güçlenmenizi, kilo vermenizi ve tabii ki fit olmanızı sağlıyor. En azından iddialar bu yönde.

Ağır işçilik için para ödüyoruz

Bu spor çeşidiyle ilgili bir eleştiri yok; konunun sorunlu yanı, onu talep edenlerde gizli. Teşbihte hata olmaz diyelim ama işin ameleliğini yapıp üstüne para veriyorlar. Öğrendiğimize göre bu kurslara gidenlerin çoğu beyaz yakalılar yani bizim plaza insanları. Hani şu köşedeki bakkala gitmeye üşenip, internetten sipariş veren. İki kat merdiven çıkmak yerine asansöre binen. Hani yürüdüğü tek mesafe, ofisi ve otopark ile kısıtlı olan. İşte bu plaza tayfası, hareketsizliğinin tüm ağırlığını, yük taşıyarak atmaya çalışıyor.

10 dersi 2 bin, kursları 4 bin lira

Ücretlerde belli bir standart yok. Şöyle adamakıllı, tekniğine uygun kondisyon tutmak için, 10 derse yaklaşık 2 bin lira veriyorsunuz. Yani saati 200 lira civarında. Kursların aylık ücretleri bin ila 4 bin lira arasında. Şimdi sıkı durun, amele pazarlarındakiler, günlüğü 50 hatta 30 liradan eşya taşımak için sırada beklerken, metropol insanı bu işi yapmak için saatine 200 lira ödemek zorunda. Ne yaman çelişkidir ki, hareket etme özelliği olan insanoğlu, bunu hatırlamak için yine bir tüketim modasını takip etmek mecburiyetinde. 

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 06:33
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maduro askeri tatbikatla gövde gösterisi yaptı 'Trump da tehditleri de dışarı'
    1. Maduro askeri tatbikatla gövde..
    2. Gazze'den İsrail'e yüzerek geçen..
    3. Çorum'da zehir tacirlerine dev operasyon
    4. Kurtarma gemisine onun adı verildi
    5. Lastik taşıtıp 200 lira alıyorlar
    6. Hastalık yayılmaya başladı! Zombi..
    7. Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243..
    8. Otomobil sayısı azaldı gelirler arttı
    9. Kan izlerini takip edince... 'Dehşete..
    10. Valiz içinde bulunan kadın cesedi için..
    11. Çin'de Bahar Bayramı tatilinde rekor..
    12. Beşiktaş'tasilahlı kavga
    13. Avustralya'daki selde 300 bin sığır..
    14. İstanbul'da gece kulübünde silahlı..
    15. Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
    16. Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası..
    17. Bursa'da kaçak kazı operasyonları
    18. GÜNCELLEME - Uludağ'da silahlı kavga:..
    19. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    20. Yorumcu Ahmet Çakar: Hakem hakem..
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum