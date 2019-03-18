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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:50
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, diğer 7 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sendikanın fabrikadaki iş yeri temsilciliğinde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan Karacan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, "Fabrikayla yapılan yazışma neticesinde, müşteki sanık Sedat Uzunlar'ın iş yerinde iş yeri değişikliği yapılacak personel arasında yer aldığı, yer değişikliğine dair Uzunlar'a suç tarihi itibarıyla herhangi bir bildirim yapılmadığı ancak teamül gereğince yapılacak yer değişikliklerine dair çalışmadan Sendika Genel Başkanı Abdullah Karacan'a bilgi verildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sanıkların yargılanmasına, 24 Nisan'da başlanacak.

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Ağır yaralı Karacan ile Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Uzunlar, 14 Kasım 2018'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:50
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  5. Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan
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