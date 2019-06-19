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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin dava

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:26
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin dava

SAKARYA (AA) - DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Uzunlar, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. Ayrıca Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile Karacan'ın yakınları da bir süre duruşmayı izledi.

Geçen celseden sonra gelen evrakların dosyaya konmasının ardından mahkeme heyeti, 10 tanığı dinledi.

Tanık ifadelerinin ardından söz alan sanıklar, lehte olan ifadelere katıldıklarını, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraatlerini istedi.

Tutuklu sanık Uzunlar'ın bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B ve M.S, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Uzunlar, 14 Kasım 2018'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer tutuksuz 7 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:26
  1. dava
  2. DİSK
  3. Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan
  4. Sakarya

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