0553 313 94 23

Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan'ı kim öldürdü? Abdullah Karacan kimdir?

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Karacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Abdullah Karacan'ı öldüren Sedat U. tutuklandı. Peki Abdullah Karacan kimdir? Abdullah Karacan’ın sağlık durumu nasıl?

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:50
Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan'ı kim öldürdü? Abdullah Karacan kimdir?

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Karacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Abdullah Karacan'ı öldüren Sedat U. tutuklandı. Peki Abdullah Karacan kimdir? Abdullah Karacan’ın sağlık durumu nasıl?

Abdullah Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve diğer yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan Karacan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Brisa Pirelli, İzmit ve Sakarya Goodyear fabrikalarındaki 4 bin işçiyi kapsayan görüşmelerde çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda, memnun olacakları toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söylemişti.

Lastik-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdullah KARACAN (Genel Başkan)

Alaaddin SARI (Genel Sekreter)

Nejdet ULUSOY (Genel Başkan Yardımcısı)

Muharrem ÖZEN (TİS ve Örgütlenme Daire Başkanı)

İhsan MALKOÇ (Mali İşler Dairesi Başkanı)

Denetim Kurulu Üyeleri

Ayhan TOKSÖZ

Levent TUNÇ

Melih ÖZKAN

Disiplin Kurulu Üyeleri

Muharren Rıdvan BULUT

Yusuf Cengiz SEVİM

Hasan KIRGEÇ

Erşan Mehmet GÖNÜLALAN

Alperen ŞAKACI

 

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:50
  1. Sakarya
  2. LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan
  3. Abdullah Karacan kimdir
  4. LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan sağlık durumu

YORUM YAZ

  • servetservet22 sa önce
    organize suç bu. arastirilacak. meydanlara iner bu halk
  • Suat yararSuat yarar23 sa önce
    Sayınve değerli sendika başkanımız abdullah karacana allahtan gani gani rahmet diliyorum ailesine ve yakınlarıa sosuz sabırlar diliyorum cümlten başımız sağ olsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Deniz Baykal'ın acı günü
  1. Deniz Baykal'ın acı günü
  2. Bariyerlere çarpan otomobil takla..
  3. Buğdayda kuraklık sorunu
  4. 15 sığınak imha edildi
  5. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 1..
  6. 2019 maaş zammı ortalaması belli oldu
  7. Yemen'de göstericilerle polis çatıştı:..
  8. Borsa piyasanın ilk yarısında yükseldi
  9. 3 dönem kuralı sürpriz değil!
  10. Almanya'da skandal! Anaokulunda çocuk..
  11. Kocaeli'de cephanelik gibi ev: 1 gözaltı
  12. Zaman'ın başyazarı Ali Ünal'ın cezası..
  13. Çamlıca Cami'nde sona yaklaşıldı
  14. Hakkari Valiliği'nden İHA ve drone..
  15. Malatya’da patlayıcı yüklü otomobille..
  16. 'Fatih Terim'e verilen ceza fazla'
  17. OPEC, Donald Trump`a rağmen üretimi..
  18. AYM'den CHP'li vekillere ret!
  19. Darbecileri yakalayan tim Karadeniz'de..
  20. LASTİK-İş Başkanı Abdullah Karacan'ı..
Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

Günün Karikatürü

14 Kasım 2018
İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor