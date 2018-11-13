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Abdullah Karacan kimdir? Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan saldırıya uğradı, sağlık durumu nasıl?

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Peki Abdullah Karacan kimdir? Abdullah Karacan’ın sağlık durumu nasıl?

13 Kasım 2018 Salı 13:48
Abdullah Karacan kimdir? Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan saldırıya uğradı, sağlık durumu nasıl?

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Peki Abdullah Karacan kimdir? Abdullah Karacan’ın sağlık durumu nasıl?

Abdullah Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve diğer yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan Karacan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Brisa Pirelli, İzmit ve Sakarya Goodyear fabrikalarındaki 4 bin işçiyi kapsayan görüşmelerde çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda, memnun olacakları toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söylemişti.

Lastik-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdullah KARACAN (Genel Başkan)

Alaaddin SARI (Genel Sekreter)

Nejdet ULUSOY (Genel Başkan Yardımcısı)

Muharrem ÖZEN (TİS ve Örgütlenme Daire Başkanı)

İhsan MALKOÇ (Mali İşler Dairesi Başkanı)

Denetim Kurulu Üyeleri

Ayhan TOKSÖZ

Levent TUNÇ

Melih ÖZKAN

Disiplin Kurulu Üyeleri

Muharren Rıdvan BULUT

Yusuf Cengiz SEVİM

Hasan KIRGEÇ

Erşan Mehmet GÖNÜLALAN

Alperen ŞAKACI

 

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:48
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