Abdullah Karacan kimdir? Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan saldırıya uğradı, sağlık durumu nasıl?
LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Peki Abdullah Karacan kimdir? Abdullah Karacan’ın sağlık durumu nasıl?13 Kasım 2018 Salı 13:48
LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Peki Abdullah Karacan kimdir? Abdullah Karacan’ın sağlık durumu nasıl?
Abdullah Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve diğer yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan Karacan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Brisa Pirelli, İzmit ve Sakarya Goodyear fabrikalarındaki 4 bin işçiyi kapsayan görüşmelerde çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda, memnun olacakları toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söylemişti.
Lastik-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri
Abdullah KARACAN (Genel Başkan)
Alaaddin SARI (Genel Sekreter)
Nejdet ULUSOY (Genel Başkan Yardımcısı)
Muharrem ÖZEN (TİS ve Örgütlenme Daire Başkanı)
İhsan MALKOÇ (Mali İşler Dairesi Başkanı)
Denetim Kurulu Üyeleri
Ayhan TOKSÖZ
Levent TUNÇ
Melih ÖZKAN
Disiplin Kurulu Üyeleri
Muharren Rıdvan BULUT
Yusuf Cengiz SEVİM
Hasan KIRGEÇ
Erşan Mehmet GÖNÜLALAN
Alperen ŞAKACI
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