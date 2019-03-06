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Lastik hamurunda "kadın eli"

PETLAS, eşitlikçi istihdam politikaları doğrultusunda Ar-Ge, üretim, ihracat ve satış teşkilatı gibi, sektörde genelde erkeklerin ağırlıklı olduğu fonksiyonlarda kadın yönetici, mühendis ve profesyonellere yer veriyor

06 Mart 2019 Çarşamba 13:24
Lastik hamurunda "kadın eli"

İSTANBUL (AA) - PETLAS, sektöründe sağladığı kadın istihdamıyla pozitif ayrışıyor.

PETLAS'tan yapılan açıklamaya göre, PETLAS, kadın istihdamına katkısı ile dikkati çekiyor.

PETLAS, eşitlikçi istihdam politikaları doğrultusunda Ar-Ge, üretim, ihracat ve satış teşkilatı gibi, sektörde genelde erkeklerin ağırlıklı olduğu fonksiyonlarda kadın yönetici, mühendis ve profesyonellere yer vermesiyle endüstride ayrışıyor.

Yurt dışından bilgi transferi olmadan kendi teknolojisini üreten, yerli Ar-Ge lideri PETLAS, dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük lastik üretim tesislerinden biri olarak dikkati çekiyor. PETLAS bünyesinde lastik Ar-Ge’si ve tasarımından üretime, satıştan ihracata tüm alanlarda kadın emeği ön plana çıkıyor.


- Bölgeler satış yönetimi, 21 yıllık deneyimli kadın yöneticiye emanet

Yurt çapında binden fazla noktada satışa sunulan PETLAS satış organizasyonunda bölgeler satış müdürü olarak görev yapan Hatice Güneş, 21 yıldır lastik sektörünün içinde.

Sektörde tüm Türkiye’de kendisinden daha deneyimli üst düzey bir başka kadın yönetici olmamasıyla dikkatleri üzerinde toplayan Hatice Güneş, PETLAS’ın tüm Türkiye’den sorumlu bölgeler satış müdürü pozisyonunda görev yapıyor.

- Ar-Ge merkezinde kadın yönetici

Türkiye'nin ilk traktör radyal lastiği, ilk Run-Flat lastiği, ilk tam çelik iş makinesi lastiği, askeri jet ve araç lastikleri, tam çelik otobüs/kamyon lastikleri gibi ilklerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını kıran PETLAS, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile üretiyor.

PETLAS’ın rakip markaların çok üzerinde tasarım, laboratuvar ve analiz kabiliyetleri, iç ve dış mekan test imkanları ile dikkati çeken Ar-Ge laboratuvarını bir kadın, Duygu Hadımlıoğlu yönetiyor.

Ar-Ge'nin yanı sıra üretim geliştirme, tasarım ve ham madde ekiplerinde de kadın mühendis ve profesyoneller görev yapıyor. Bu çalışanlar arasında Ar-Ge laboratuvar mühendisi Sabiha İrem Çaylak, ham madde geliştirme mühendisi Bahar Uluçay, binek ve hafif ticari araçlar üretim mühendisi Dilara Sarıer de yer alıyor.

- Türkiye’nin tek kamyon-otobüs lastik geliştirme mühendisi

Tasarım ve Ar-Ge’nin ürüne dönüştüğü yer olan Tam Çelik Otobüs Kamyon Lastiği Ürün Konstrüksiyon Geliştirme Şefliği'nde ise mühendis Meliha Ok, dev kamyon ve iş makinesi lastiklerinin üretim hattında görev alıyor.

Yeni ürün geliştirme, iyileştirme, saha performans takibi ve teknik dokümantasyon görevlerini yürüten Meliha Ok, kamyon-otobüs lastikleri üzerine geliştirme mühendisi olarak çalışan, Türkiye’de tek, dünyada birkaç kadından biri olarak dikkati çekiyor.

- Lastik üretiminde "kadın eli"

Kadınlar, Ar-Ge ve mühendislik gibi bölümlerin yanı sıra lastiğin üretim süreçlerinde de elini taşın altına koyuyor. Lastiğin son şeklini almadan önceki bileşen hazırlama ve lastik üretim bölümlerinde de yüksek performans gösteriyorlar. Üretimin şekillendiği proseslerde gösterdikleri özgüven ve çalışma başarıları ile takdirleri topluyorlar.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:24
  1. kadın istihdamı
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