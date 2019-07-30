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Lastik değiştiren belediye çalışanlarına tır çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Keçiören Belediyesinin çöp nakil aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan belediye çalışanlarına arkadan gelen tır çarptı- Kazada tırın altında kalarak metrelerce sürüklenen 2 belediye çalışanı hayatını kaybetti, çöp nakil aracının şoförü yaralandı

30 Temmuz 2019 Salı 05:30
Lastik değiştiren belediye çalışanlarına tır çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da çöp nakil aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan belediye çalışanlarına arkadan gelen tırın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde çöp nakil hizmeti sunan özel bir şirkete ait Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı tırın, Yenikent'teki katı atık depolama alanına giderken lastiği patladı.

Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Batıkent ayrımını geçtikten sonra tırı güvenlik şeridine çeken Kirişçi, belediye görevlilerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine 35 BED 476 plakalı kamyonetle belediyenin Ovacık'taki şantiyesinden yola çıkan Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, kısa sürede Kirişçi'nin yanına gelerek patlayan lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Koç'un kullandığı 38 VT 378 plakalı tır, güvenlik şeridine girerek park halindeki 06 FU 1618 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet ise önünde duran çöp nakil aracına arkadan çarparken, tır ise lastik değiştirmeye çalışan Çalar ve Sarıtaş ile kamyon sürücüsü Kirişçi'yi altına aldı.

Kazada tırın altında kalarak metrelerce sürüklenen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş olay yerinde can verdi.

Ağır yaralanan çöp nakil kamyonunun şoförü Özgür Kirişçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

- Kazaya neden olan tır şoförü gözaltına alındı

Tırın aksından kopan ön lastiğin altında sıkışan Çalar'ın cesedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı. Çalar ve Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförü Ahmet Koç jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada tırın 38 PV 458 plakalı dorsesi de hasar gördü.

- Mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Kazayı haber alarak olay yerine gelen belediye çalışanları mesai arkadaşlarının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun İstanbul istikametinin üç şeridi 4 saat ulaşıma kapandı.



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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 05:30
  1. Ankara
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