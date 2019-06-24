Lastik botta 39 göçmen yakalandı Aydın Didim ilçesinde Suriye, Orak, Filistin ve Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın Didim ilçesinde Suriye, Orak, Filistin ve Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na ait bot, Didim Menderes Nehri Kafa bölgesinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada içinde 29 Suriye, 3 Filistin, 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

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