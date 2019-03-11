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Lastik botta 32 Afgan kaçak yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11’i çocuk, 5’i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:13
Lastik botta 32 Afgan kaçak yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11’i çocuk, 5’i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11’i çocuk, 5’i kadın toplam 32 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:13
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