0553 313 94 23

Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yolda seyir halinde kamyon sürücüsü, kamyonun lastiği yerinden fırlayınca itfaiye arazözüne çarptı.

11 Haziran 2019 Salı 13:24
Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yolda seyir halinde kamyon sürücüsü, kamyonun lastiği yerinden fırlayınca itfaiye arazözüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.


Kaza, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkii, D-650 karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ü., kamyonuyla yolda seyir halindeyken kamyon tekeri yerinden fırladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden dönen Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman Tipi İtfaiye arazözüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü C.Ü. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla istişare etti
    1. Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla..
    2. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin..
    3. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
    4. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    5. Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için..
    6. Çabanın ölümünde boğa da şüpheli
    7. Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri..
    8. Kenya, Somali sınırını süresiz kapattı
    9. Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık..
    10. Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım..
    11. Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    13. Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası
    14. Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti”..
    15. 14 Burda’da çocuklar için ‘Kral Şakir’..
    16. Konak’ta rekor atık pil başarısı
    17. Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5..
    18. Haliliye Belediyesi ekipleri..
    19. Özlü sözleri ve şiirleriyle ünlü..
    20. Milletvekili Çakırözer’den selin..
    21. MEB 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
    22. Driftte Türkiye Finali Kocaeli'de,..
    23. Temizlik personelinin isyanı: Bunları..
    24. Başkan Yılmaz: "Toroslar model ilçe..
    25. GÜNCELLEME - Trafikte makas atan..
    26. Filistin’den Batı Şeria'da Filistin..
    27. Mısırlı turistin unutkanlığı polisi..
    28. Bakan Turhan: "Son 16 yılda ulaştırma..
    29. Öldürülen 5 PKK'lıdan biri, gri listede
    30. Lice kırsalındaki operasyondaetkisiz..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!