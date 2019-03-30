Lastiği patlayan minibüs devrildi: 2 yaralı TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinden Edirne istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VN 4531 plakalı minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aynı yöne giden 34 GP 8208 plakalı kamyonete yandan çarparak devrildi. Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralanırken, araçta bulunan banyo malzemeleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yola dökülen banyo malzemeleri sebebiyle bir süre aksayan trafik, araçların ve malzemelerin kaldırılmasının ardından normale döndü.



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